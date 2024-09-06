Isparta'da İşgücü Uyum Programı Duyurusu

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 10 ay sürecek "İşgücü Uyum Programı" başlatıyor. Bu program kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okulların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Programa 700 kişi katılabilecek ve katılımcılar 09 Eylül 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında istihdam edilecekler.

Başvuru Tarihleri ve Yeri Başvurular, 03-07 Eylül 2024 tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak da başvuru imkanı sunuluyor. Katılımcı seçimi, 08 Eylül 2024 tarihinde Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılacak noter kurası ile belirlenecek.

Programa Katılım Şartları Programa başvuran kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir sosyal güvenlik kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekiyor. Ayrıca, başvuru tarihinden önceki bir ay içinde sigortalı bir işte çalışmıyor olmaları şartı aranıyor. Katılımcılar için belirlenen diğer koşullar arasında, aynı hanede yaşayan kişilerin toplam gelirinin belirli bir limiti aşmaması ve daha önce İŞKUR'un işsizlik sigortası programlarından yararlanmamış olmaları yer alıyor.

Bu program, özellikle işsizlerin istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışma alışkanlıkları kazandırmak ve disiplinli bir çalışma ortamı sunmak amacıyla düzenleniyor.

Kamuoyuna duyurulur.

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü