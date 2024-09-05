2024-2025 Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı öncesinde düzenlenen Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Isparta Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya; İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, İl Jandarma Komutan Vekili J.Albay Mehmet Çelik, köy ve mahalle muhtarları, okul müdürleri ve okul aile birliği üyeleri katıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında okullarda güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması konuları yer aldı.

Vali Aydın Baruş’un Eğitim Vurgusu

Toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, eğitimin toplumun geleceği için taşıdığı öneme vurgu yaparak, bu sürecin sadece okul yönetimi ve öğretmenlerle sınırlı olmadığını belirtti. Baruş, “2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak. Eğitim, bir ülkenin en önemli meselelerinden biridir çünkü doğrudan geleceğimizi şekillendiren nesillerin yetişmesini ilgilendirir. Bu nedenle, çocuklarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sunmak zorundayız. Ancak bu yalnızca okullarda alınacak tedbirlerle sınırlı değil. Ailelerin çocuklarıyla olan ilişkisi, onların gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Çocuklarımız, çevrelerini keşfeden gözlemciler gibidir. Aile bireylerinin birbiriyle ve çocuklarına karşı tutumları, onların değer yargılarını ve davranışlarını şekillendirir” dedi.

Aile Katılımının Önemi Vurgulandı

Vali Baruş, ailelerin eğitim sürecine katılımının, çocukların akademik ve sosyal gelişimi üzerindeki önemine dikkat çekti. Bu katılımın artırılmasının öğrencilerin motivasyonunu yükselteceğini ve öğretmenlerin işini kolaylaştıracağını ifade ederek, "Okul aile birliği başkanlarına ve velilere bu noktada önemli sorumluluklar düşüyor. Öğrencilerimizin eğitimi sadece öğretmenlerin sorumluluğunda değil, ailelerin de büyük rolü var. Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanmasında ailelerin desteği çok kritik,” diye ekledi.

Yeni Eğitim Yılına Hazırlıklar Tamamlandı

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yürütülen altyapı çalışmaları ve yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık süreçleri hakkında da bilgi verildi. Okullardaki fiziki koşulların iyileştirilmesi, öğretmenlerin yeni müfredata uyum sağlaması için yapılan eğitimler ve teknolojik altyapının güçlendirilmesi gibi konular masaya yatırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, okullarda öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldıkları önleyici tedbirleri ve okul çevrelerinde yapılan denetimleri detaylı olarak aktardı.

Vali Aydın Baruş, toplantının sonunda eğitimdeki başarı hedeflerine ulaşmak için tüm paydaşların koordinasyon içinde çalışmasının önemine vurgu yaparak, yeni eğitim yılı için tüm katılımcılara başarı dileklerinde bulundu.











