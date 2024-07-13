Yalvaç'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, 8 Araç Hasar Gördü

Bugün saat 11.00 civarında, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Tabaklar Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı ve kazaya karışan 8 araçta maddi hasar oluştu.

Kaza Detayları

Olay Yeri: Tabaklar Mahallesi, Yapı Kredi Bankası Şubesi karşısı, Pisidia Oteli altındaki A101 market önü.

Tabaklar Mahallesi, Yapı Kredi Bankası Şubesi karşısı, Pisidia Oteli altındaki A101 market önü. Kazaya Karışan Araçlar: 06 FL 8978 plakalı beyaz Opel Corsa: Sürücü: İbrahim Akşen (35) 42 CCH 29 plakalı Skoda Fabia: Park halindeydi. 07 D 4955 plakalı gri Fiat Doblo: Sürücü: Kasım Yıldırım (54) 42 ADS 397 plakalı Peugeot 207: Park halindeydi. 81 AG 684 plakalı Hyundai Getz: Park halindeydi. 70 AA 679 plakalı Ford Focus: Park halindeydi.



Olayın Gelişimi

Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halinde olan İbrahim Akşen'in kullandığı beyaz Opel Corsa, ilk olarak bulvar üzerinde park halindeki Skoda Fabia'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, market önündeki Kasım Yıldırım'ın kullandığı Fiat Doblo araca çarptı ve aracı market kapısına doğru sürükledi. Kazaya neden olan Opel Corsa, ardından park halindeki diğer araçlara da çarparak maddi hasara yol açtı.

Müdahale ve Kurtarma Çalışmaları

Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İbrahim Akşen ve yolcu olarak bulunan Ebru Buse Akşen (35) ilk ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kasım Yıldırım ise Doblo araçta sıkıştı ve Yalvaç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan kurtarıldıktan sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, olay yerinde inceleme başlattı.

Bu tür olaylar, trafik kurallarına uymanın ve dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Kazazedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz.



