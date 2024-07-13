Isparta'da Operasyon!

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyon

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, birçok suçtan aranan iki kişi yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

E.U. isimli şahıs: Suçlar: Kasten Yaralama, Hırsızlık, Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Kamu Malına Zarar Verme

Kasten Yaralama, Hırsızlık, Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma, Kamu Malına Zarar Verme Hapis Cezası: Toplam 15 ayrı dosyadan 17 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası

Toplam 15 ayrı dosyadan 17 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası Durum: Cezaevi firarisi olarak aranan E.U. yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. H.S. isimli şahıs: Suç: Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık Hapis Cezası: 13 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası

13 yıl 6 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası Durum: Aranan H.S. yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Bu başarılı operasyon, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nün suç ve suçlularla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha göstermiştir. Titiz çalışmalar sonucunda adaletten kaçan suçluların yakalanarak yargı önüne çıkarılması, toplumun güvenliğine olan katkının önemini vurgulamaktadır.