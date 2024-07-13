Isparta Genelinde Huzurlu Sokaklar Uygulaması Başarıyla Gerçekleştirildi

Isparta'da gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar Uygulaması kapsamında geniş çaplı bir denetim yapıldı. Uygulama, halkın güvenliğini sağlamak ve suç oranlarını azaltmak amacıyla gerçekleştirildi.

Uygulama Detayları

Sorgulanan Şahıslar: 2607 kişi

2607 kişi Sorgulanan Araçlar: 791 araç

Sonuçlar

Yakalanan Şahıslar: Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. İdari Para Cezası: 4 araca toplamda 20.517,00 TL Karayolları Trafik Kanununca idari para cezası uygulandı.

Bu uygulama ile suç ve suçlularla mücadelede önemli bir adım atılmış, Isparta sokaklarında huzur ve güvenliğin sağlanması yolunda önemli bir başarı elde edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.