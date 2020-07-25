ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesi Sağır Köyü muhtarının köy sakinlerini lavanta üretimine teşvik amacıyla diktiği lavantalar, tarlaları mor renge boyadı.

Sağır Köyü Muhtarı Aydın Karaca, kıraç arazilerin değerlendirilmesinde örnek olması amacıyla köydeki bazı alanlara lavanta fidesi dikti. Yetiştiriciliğini teşvik amacıyla dikilen lavantalar tarlalarda güzel görüntü oluşturdu.

Karaca, köylüleri lavanta yetiştiriciliğine teşvik etmek amacıyla köyün bazı bölgelerine lavanta diktiklerini söyledi.

Köy sakinlerinin ilerleyen yıllarda lavanta üretimine önem vereceğini belirten Aydın, "Köyümüzde Lavantanın yetiştiğini gördük. Bundan sonra vatandaşlarında lavanta yetiştirmeye başlayacağını düşünüyoruz. Lavanta yetiştiren üreticinin her türlü sorununda yanında olacağız. Ekimi yaygınlaştırıp, bu güzelliğin daha geniş alanlara yayılması için çabalıyoruz." şeklinde konuştu.











