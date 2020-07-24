ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Trafik kurallarına uygun kullanmayan ve gürültü kirliliği yaparak çevreyi rahatsız eden motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin yaz aylarında artmasıyla birlikte trafik güvenliğinin sağlanması ve rahatsızlıkların önlenmesi amacıyla İlimizde denetimler arttırılmakta, 21.07.2020 günü saat 21.30 sıralarında motorize yunus ekipleri denetim için bir plakasız ve kasksız motosiklet sürücüsünü durdurmak istemiş, ancak plakasız motosiklet sürücüsü dur ikazına uymayarak motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ters istikametten şehir merkezinde kaçmaya devam etmiş, saat 21.40 sıralarında yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası yapması sonucu yakalanmış, trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanmıştır.



S.G. isimli motosiklet sürücüsü ile ilgili yapılan incelemede; motosikletin trafikten çekme belgeli olması ve sürücüsünün uyuşturucu madde etkisi altında kullanması nedeniyle kaçtığı, 30.05.2019 tarihinde Karayolları Trafik Kanununun 48/8 maddesinden işlem yapılarak beş (5) yıl süre ile sürücü belgesinin geri alındığı tespit edilmiş, motosiklet sürücüsü S.G. sürücü belgesi geri alındığı halde araç sürmek, trafikten çekme belgeli aracı trafikte kullanmak, kasksız motosiklet sürmek, bozuk ışıkla araç kullanmak, ters yönde araç sürmek ve kırmızı ışık kurallarını ihlal etmekten dolayı trafik idari para cezası yazılmış ve motosiklet trafikten men edilmiş, taksirle yaralama, mala zarar verme ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından adli işlem yapılmıştır.





Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

