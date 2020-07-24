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En Güzel Kokulu Mor Hasat Devam Ediyor - Proje kabul edildi

Isparta' da Lavanta hasadı Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla geçmiş yıllara nazaran gelen az sayıda ziyaretçi nedeniyle buruk bir şekilde devam ediyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesiyle turistik görsel bir şölene dönüşen Lavanta Hasat Mevsimi bu yıl tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen Covid-19 pandemisi sebebiyle sadece normalleşme sürecinin başlamasından sonra gelen sınırlı ziyaretçileriyle buruk olarak sona yaklaşıyor.

Ülkemizin en önemli Lavanta üretim merkezi olan İlimiz Keçiborlu ilçesi özellikle de Kuyucak köyü son yıllarda turizm açısından da önemli ivme kazanarak gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından binlerce turisti kendine çeken bir cazibe merkezi haline gelmiştir.

Yöredeki Lavanta üretiminde her şey 1975 yılında zamanın gül tüccarlarından Zeki Konur ve birlikte çalıştığı Nihat Yılmaz bir Fransa ziyareti dönüşünde, 30 haneye yaklaşık 15'er lavanta fidesi getirmesiyle başlamıştır.

Başlangıçta evlerin bahçelerinde ya da gül tarlaların kenarlarında sadece bir süs iken, yıllar içinde zahmetsizce büyüyen lavantalar, zaten susuzluk sorunu yaşayan tarlaları kaplamış ve bugün Isparta'nın Kuyucak Köyü çevresinde yaklaşık 3 bin dekarlık bir alana yayılmış durumdadır.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinin özellikle Kuyucak köyü başta olmak üzere diğer çevre köylerdeki kurak araziler zahmetsizce, su ve bakım istemeden büyüyen lavanta ile hayat bulmuş, Güney Fransa'nın köylerini aratmayacak güzellikte taş evler ve lavanta tarlalarından çok daha büyük ve güzelleri Keçiborlu Kaymakamlığı önderliğinde turizme kazandırılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Lavanta da hasat Temmuz ayının sonlarında başlayıp, rakım farlılıklarından dolayı Ağustos ayının sonlarına kadar devam etmektedir. Uçucu yağları kozmetik ve parfümeride kullanılan lavanta bitkisi, ilaç sanayinde ve aromaterapide kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre lavanta idyopatik burun akıntısına, toz alerjisine, iltihaplı eklem romatizmasına ve karaciğer yağlanmasına karşı iyi geldiği sakinleştirici özelliği olduğu bilinmektedir.

Keçiborlu Kaymakamlığı, Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği İle Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında "Keçiborlu Lavanta İle Kalkınıyor Projesi" hazırlanarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Efes ortaklığında gerçekleştirilen Gelecek Turizmde proje çağrısına sunularak yüzlerce proje içerisinden seçilmiştir.