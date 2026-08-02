Yalvaç'ta kayısı hasadı başladı: 30 bin ton rekolte bekleniyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kayısı hasadı tüm hızıyla sürüyor. Aşağı Kaşıkara, Yukarı Kaşıkara ve Taşevi köylerinde devam eden hasatta bu sezon yaklaşık 30 bin ton rekolte beklenirken, kaliteli ürün ve yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, kayısı üretiminin yoğun olarak yapıldığı köyleri ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını bahçelerde yerinde inceleyen Tuğrul, üreticilerden sezon hakkında bilgi aldı ve bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Yalvaç'ta yaklaşık 17 bin 500 dekarlık kayısı bahçesinde yürütülen hasadın Temmuz ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Verimli geçen sezon sayesinde hem kalite hem de rekoltenin üreticiyi memnun ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezleri arasında yer alan Isparta, üretim alanı bakımından da ülke genelinde ön sıralarda bulunuyor. Kayısı üretimi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlarken, üreticiler de emeklerinin karşılığını alabilecekleri, ürünlerini hak ettiği değerde satabilecekleri bereketli bir sezon geçirmeyi umut ediyor.