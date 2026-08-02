Yalvaç'ta kaçak kazıya jandarma baskını! Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Yalvaç'ta kaçak kazıya jandarma baskını! Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 21.07.2026 14:23
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Yalvaç'ta kaçak kazıya jandarma baskını! Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, izinsiz kaçak kazı yaptığı belirlenen bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ISPARTA – Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yalvaç ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik başarılı bir operasyona imza attı.

Edinilen bilgilere göre, 20 Temmuz 2026 tarihinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda Yalvaç ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliye ait ikamet ve bahçe ekipler tarafından detaylı şekilde incelendi.

Yapılan incelemelerde, bahçede izinsiz kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Olay yerinde gerekli inceleme ve delil toplama çalışmaları tamamlanırken, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheli hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların il genelinde aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Yetkililer, tarihi ve kültürel mirasa zarar veren bu tür girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşlardan şüpheli durumları vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın jandarma birimine bildirmelerini istedi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nın, kültürel mirasın korunması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlarını sürdüreceği öğrenildi.

(ispartahaber.com.tr)

 

 

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