Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e İthaf Edildi

Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e İthaf Edildi
ISPARTA
G.Tarihi: 22.07.2026 11:37
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Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e İthaf Edildi
Topluma sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam anlayışı kazandırmak amacıyla kurulan Sağlıklı Yaşam Vakfı, bireylerin ve toplumun daha sağlıklı, mutlu ve barış içinde yaşamasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Vakfın amaçları arasında; başta kadınlar ve engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yaşam sunmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu doğrultuda araştırmalar yapmak, köy projeleri geliştirmek ve uygulamak, sağlıklı yaşam ve spor programları oluşturmak ile sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak yer alıyor.
Sağlıklı Yaşam Vakfı'nın temel faaliyet alanlarından biri de çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla çeşitli çalışmalar ve etkinlikler düzenlemek olarak öne çıkıyor.
Vakfın en önemli projelerinden birini, her insanın sağlıklı bir yaşamı hak ettiği anlayışından hareketle "Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü" projelerinin hayata geçirilmesi oluşturuyor.

Akif  Manaf Sağlık ve Barış Ödülü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aziz Hatırasınaİthaf Edildi
Bu amaç ve hedefler doğrultusunda Sağlıklı Yaşam Vakfı, bireylerin ve toplumun sürdürülebilir, sağlıklı ve barış içinde bir yaşam sürmesine katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.
Bu kapsamda, Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü, Sağlıklı Yaşam Vakfı tarafından, toplum sağlığına verdiği büyük önem ve "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi doğrultusunda ortaya koyduğu barış vizyonu dolayısıyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ithaf edildi.

Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülleri Verilmeye Devam Edecek
Edinilen bilgilere göre, Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülleri'nin sürdürülebilir bir anlayışla devam ettirilmesi ve önümüzdeki süreçlerde de sağlık ve barış alanlarında topluma değer katan kişi, kurum ve kuruluşlara takdim edilmesi planlanıyor.

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Yorumlar (1)
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sema islim1 hafta önce
onur duydum..harika bir ödül harika bir haber..
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