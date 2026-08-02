800 yıllık tarihi Pınar Pazarı kapılarını açtı



Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip Tarihi Pınar Pazarı, bu yıl da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yörük kültürünün yaşatıldığı, yöresel ürünlerin sergilendiği ve binlerce kişinin buluştuğu tarihi pazar, renkli görüntülerle açıldı.

ISPARTA - Eğirdir'in asırlardır süregelen en önemli kültürel miraslarından biri olan Tarihi Pınar Pazarı, bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı. Yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en köklü geleneklerinden biri olarak kabul edilen pazar, ilk günden yoğun ilgi gördü.

Eğirdir ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Pınar Pazarı Mesire Alanı'nda kurulan tarihi pazar, yalnızca alışveriş yapılan bir alan olmanın ötesinde, Yörük kültürünün yaşatıldığı önemli bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Açılış programında temsili Yörük göçü, mehteran gösterileri ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Pazarda Eğirdir ve çevre ilçelerden gelen üreticiler; taze meyve ve sebzeler, yöresel ürünler, el emeği ürünler, zücaciye, giyim ürünleri ile bölgeye özgü lezzetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Özellikle tandır kebabı ve geleneksel Yörük mutfağına ait tatlar yoğun ilgi görüyor.

Açılışa katılan protokol üyeleri, tarihi geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, Pınar Pazarı'nın hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de bölge ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Pazarın yaz sezonu boyunca belirlenen haftalarda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği belirtildi.

Yüzyıllardır sürdürülen bu köklü gelenek sayesinde Eğirdir, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, tarihi Pınar Pazarı da Isparta'nın en önemli kültürel değerlerinden biri olmayı sürdürüyor.

(ispartahaber.com.tr – Özel Haber)