YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan mevsimsel kuraklıktan ilçemiz de ciddi şekilde etkilenmiş, su rezervlerimizde ne yazık ki ciddi miktarda azalma olmuştur.

Su rezervlerinin azalması, içinde bulunduğumuz yaz aylarında nüfusun gözle görülür şekilde artmasının yanı sıra, suyun daha tasarruflu kullanılması gereken bu dönemde bahçe sulama, araba, halı yıkama gibi su kullanımını kötü etkileyen durumların yasak olduğunun duyurulması ve cezai işlem uygulanmasına rağmen devam etmesi sebebiyle durumun vahameti artmıştır.

Mahallelere su verilmesi hususunda tüm imkanların eşit şekilde halkımıza ulaşmasını sağlamaya çalışsak da kaynağa uzak mahallelere, suyun sulama ve yıkama gibi sebeplerle bilinçsiz kullanılması diğer mahallelere su ulaşmasını zorlaştırmaktadır.

Yaşadığımız su sıkıntısı dönemsel ve geçicidir.Halkımızdan yaşanan bu durumdan dolayı özür diler, bu süreçte gereksiz su kullanımı hususunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz.En kısa sürede bu sorunu çözmek için çalışma yaptığımızı bilmenizi isteriz.

Halkımıza önemle duyurulur.





