PINAR PAZARI

"Pınar pazarına gittin mi ?" derler.

"Gittim." derse :

"Karpuz kabuğundan su içtin mi ?" diye sorarlar.

"İçmedim." derse:

"Sen Pınar pazarına gitmemişsin.." diye takılırlar.

Pınar dağı eteklerinde çıkan pınarın düzlüğün de eskiden 15 Eylül-15 Ekim arasında 4 Pazar yapılan bir panayırdır. Köyler, ilçeler tüm Yörüklerin ve çevrenin toplanıp mal aldığı, mal sattığı bir pazardı. Şimdilerde ihtiyaç karşılığı 18 Temmuz başlamak üzere 15 hafta yapılmaktadır. Ne zaman başladığı bilinmiyor ama 1204 den sonra buraya temelli yerleşen atalarımızın bu olayı başlattıkları kesindir. Çünkü geldiği yerlerdeki geleneklerini de getirmişlerdir. "Ortada bulunan Pazar yeri umumiyetle geniş, boş bir sahadan ibarettir. Fakat Pazar günü meydan uçsuz bucaksız insan kalabalığı kaynaşır. İhtiyar ve gençler bütün kışlaklardan buraya gelirler. İmkânını bulan herkes pazara gider. Satın alacak, satacak bir şeyi olmasa dahi pazarı kaçırmaz. Rahat bir sükunetle alışveriş yapanlar arasında dolaşır. Burada binlerce ve binlerce erkek, çocuk ve kadınlar sık bir kalabalık halinde kaynaşırlar. Her yer rengarenk olur. En çok göze batan satılık mallar, tarla mahsulleri, ziraat aletleri, çanak çömlek binek takım gibi şeylerdir. Pınar pazarı ile ilgili bir latife vardır. Bir kişinin Pınar pazarına gidip gitmediğini öğrenmek için :