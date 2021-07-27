GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı

Isparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı
ISPARTA
G.Tarihi: 27.07.2021 17:39
93 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
**Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı**
7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun 9 Haziran 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılandırma kanunu ile mükellefler; vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zamları ve faizleri gibi bir çok borç çeşidi için yapılandırılan tutarları peşin veya ikişer aylık dönemlerde 36 aya kadar (6,9,12,18 taksit) taksitler halinde ödeyebilecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Isparta Defterdarı Nazım Kaya, “Yapılandırma ile devlete vergi, SGK ve belediyelere borcu olanlar ile öğrenim ve katkı kredisi borçları gibi bir çok borç türünde vatandaşlarımıza 36 aya varan taksitlerde ödeme kolaylığı sağlanıyor. Vatandaşlarımız müracaatlarını vergi dairesine gitmeden internetten de yapabiliyor. Başvurular 31 Ağustos’a kadar devam edecek” dedi.
Isparta Defterdarlığına borç yapılandırması için müracaat eden vatandaşlar ise uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek uygulamayla birlikte borçlarında önemli miktarlarda düşüş sağladıklarını söylediler.
Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor. Kanunla ilgili her türlü soruya Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan dokümanlardan veya Alo 189 VİMER aracılığıyla cevap alınabilir.
Ayrıca, koronavirüs pandemisi nedeniyle başvuruların (www.gib.gov.tr) adresinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması, ödemelerde de kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden, anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi büyük önem taşıyor.
 
221248678-833322734237512-2793931120764678162-n221272966-833322840904168-1103386973316145650-n221452718-833322804237505-5721007658065701928-n222234538-833322770904175-9017828411421371849-n223201439-833322787570840-3664344534105707250-n223698827-833322824237503-1067018322101705301-n

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı
Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?
Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...
81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!
ÇİN SEDDİ BÖYLE YIKILDI!
Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!
Isparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'da
Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?
ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!
Zam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyordu
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Isparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldi
ISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSU
​KURBAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMA TÖRENİ
Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında önemli değişiklik
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Isparta'da Atatürk Parkı'nda Bayramlaşma Töreni
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kurban Bayramı Mesajı
Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı?
YOLLARIMIZ DAHA KONFORLU HALE GELİYOR
TÜRKİYE GEÇİLMEZ! ISPARTA’DA 15 TEMMUZ RUHU
Isparta'da Bayramlık Alışveriş Sedat Öz Gurme'den Yapılır
Kimliklerde yeni dönem! Ve değişiyor...
KREDİ BORCU OLNALAR İÇİN YENİ KARAR!
ISPARTA'DA ÜRETİME ENGELSİZ YAŞAM ATÖLYESİ
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI TIR AĞACA ÇARPTIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI TIR AĞACA ÇARPTI21 Temmuz 2021
Isparta Belediyesi 200 engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşın kurbanını kestiIsparta Belediyesi 200 engelli, yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşın kurbanını kesti20 Temmuz 2021
Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...25 Temmuz 2021
81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!25 Temmuz 2021
Isparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldiIsparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldi22 Temmuz 2021
Isparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'daIsparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'da24 Temmuz 2021
Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?24 Temmuz 2021
Burdur'da Salda Gölü'nde Çocuk BoğulduBurdur'da Salda Gölü'nde Çocuk Boğuldu22 Temmuz 2021
Zam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyorduZam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyordu24 Temmuz 2021
Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!25 Temmuz 2021
Isparta'da ATV Tamiri Bakımı Servisi aksesuarları MOVTEK Otomotiv'deIsparta'da ATV Tamiri Bakımı Servisi aksesuarları MOVTEK Otomotiv'de21 Temmuz 2021
ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!24 Temmuz 2021
ISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSUISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSU22 Temmuz 2021
Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?26 Temmuz 2021
SALDA GÖLÜ PLAJINDA ÇAMUR BANYOSU NARGİLE KEYFİSALDA GÖLÜ PLAJINDA ÇAMUR BANYOSU NARGİLE KEYFİ22 Temmuz 2021
Isparta - Burdur Karayolunda Trafik KazasıIsparta - Burdur Karayolunda Trafik Kazası22 Temmuz 2021
Isparta'da ev hayvanı olanlar bu habere dikkat! Petvet sistemiIsparta'da ev hayvanı olanlar bu habere dikkat! Petvet sistemi26 Temmuz 2021
SICAKTAN BUNALAN SOĞUĞU ISPARTA'DA ALDISICAKTAN BUNALAN SOĞUĞU ISPARTA'DA ALDI24 Temmuz 2021
TARİHİ ​PINAR PAZARI'NIN HİKAYESİTARİHİ ​PINAR PAZARI'NIN HİKAYESİ27 Temmuz 2021
ISPARTA'DA EMEKLİLER ERSAL İLE YOLA DEVAM DEDİISPARTA'DA EMEKLİLER ERSAL İLE YOLA DEVAM DEDİ26 Temmuz 2021