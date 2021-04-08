Her yıl Ramazan Ayı öncesinde yaptırdığımız cami temizliklerini bu yıl da Ramazan Ayı öncesinde tamamladık. Yalvaç merkez, kasaba ve köylerimizdeki tüm camilerimiz temizlenerek dezenfekte işlemleri tamamlandı. Her ne kadar Ramazan Ayında salgın sebebiyle Teravih Namazlarını camilerimizde kılamaycak olsakta alacağımız tedbirlerle durumu lehimize çevirmek bizim elimizde. Ramazan ayını bu illetten kurtulmak için bir fırsat bilip tedbirle hareket edersek inşallah bu şekilde geçireceğimiz son Ramazan olacak.YALVAÇ BELEDİYESİ