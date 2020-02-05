YALVAÇ BELEDİYESİ BÜLTENİ

ASFALT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Yalvaç Belediyesi asfalt çalışmalarını tüm hızıyla devam sürdürüyor.Geçtiğimiz yıl itibariyle tamamı doğalgaza kavuşan Yalvaç’ta, özellikle doğalgazın dağıtımı esnasında yaşanan kazı çalışmalarıyla tahrip olan yolların bakım ve onarım faaliyetleri aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aynı zamanda kış aylarında kar, yağmur ve donlardan etkilenerek bozulan yollarında tamir ve yama çalışmaları eksiksiz şekilde sürdürülüyor. Yalvaç Belediyesi kendi asfalt plentinde ürettiği rotmix malzemeyle dolgu ve tamir işlemlerini gerçekleştirerek büyük ölçüde tasarrufa da gitmiş oluyor.