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ISPARTA'DA GENÇ OFİS İÇİN İMZALAR ATILDI

ISPARTA'DA GENÇ OFİS İÇİN İMZALAR ATILDI
ISPARTA
G.Tarihi: 05.02.2020 11:03
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
GENÇ OFİS İÇİN İMZALAR ATILDI

Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında ‘Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor, Eğitim işbirliği Protokolü’ imzalandı.
Üniversitelerin rektörlük makamlarında SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek’in imzasıyla yürürlüğe giren protokol kapsamında her iki üniversitenin belirleyeceği yerleşkelerinde Genç Ofisler açılacak.
Açılacak genç ofisler ile öğrencilerin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesinin yanı sıra gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasitelerine katkı sağlanmayı amaçlıyor.  
Protokol kapsamında genç ofislerin kurulması için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler işbirliği protokolünün iki kurumada hayırlı olması temennisinde bulundular.
Açılacak Genç Ofislerde yürütülecek etkinlik ve çalışmaların üniversite gençlerinin kişisel gelişimine de katkı sağlayacağını söyleyen Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek gösterdikleri yakın ilgi ve katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’e teşekkür etti.
Protokol imza töreninde Isparta Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Yolcu, Gençlik Liderleri Furkan Tüzel ve Fatma Kocaer’de hazır bulundu.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü



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