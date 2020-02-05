Ülkemizin Geleceği Olan Genç Nesilleri Yetiştiren Öğretmenler, SDÜ’nün Konuğu Oldu

SDÜ’nün imkanlarını yakından tanımak bizleri mutlu etti

İlimizde lise düzeyinde eğitim veren okul müdürleri, kent-üniversite buluşmaları kapsamında yerleşkelerimizde yer alan Radyo-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi(RATEM), Çalgı Belgeliği, Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi ile Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyarette bulundu.Program kapsamında ilk olarak Radyo SDÜ stüdyolarını gezen konuklar, üniversitemizi sosyal-kültürel yönden tanıtan tanıtım filmini izledi ve RATEM bünyesinde verilen hizmetler hakkında bilgi edindi. Daha sonra Çalgı Belgeliğinde bulunan Teke Yöresine ait enstrümanları inceleyen konuklar Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezini ziyaret etti.7 gün 24 saat hizmet veren Bilgi Merkezinin SDÜ öğrencilerinin yanında tüm şehre hizmet verdiği belirtildi. Konuklar Halı Müzesini gezerek; buluşları ile bilim dünyasını aydınlatan Fuzuli, İbn-i Sina, Yunus Emre, Newton, Ali Kuşçu gibi 60 önemli şahsiyetin portrelerinin yer aldığı el dokuması halıları inceledi.Yenilikçi Teknolojiler Uygulama Araştırma Merkezini (YETEM) inceleyen konuklar, YETEM’de yer alan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Enerji Teknolojileri Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, laboratuvarlar ve cihazlar hakkında bilgi edindi.Gezinin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okul müdürleri ile bir araya gelen Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, üniversitemizin tarihçesi, akademik-idari yapılanması, öğrenci sayısı, ülkemizde tek olma özelliğine sahip Engelsiz Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, SDÜ Hastanesi, İlimizin kültürel mirasını gelecek nesillere aktaran “Somut Olmayan Kültürel Miras Projesi”, ülkemizin dört bir ayanından gelen öğrencilerimize şehrin tarihi ve kültürünü yakından tanıtan “Keşif Isparta Projesi” ve yine üniversitemizin sosyal, kültürel imkanlarını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.Şehit Ali İhsan Kalmaz Anadolu Lisesi Müdürü Halil Göçer, “Birçok kez ziyarette bulunduğum Süleyman Demirel Üniversitesinde ilk kez bu kadar geniş çaplı tanıma fırsatı elde ettik. Üniversitenin imkanlarını şehre tanıtmak amacıyla başlatılan organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bir Ispartalı olarak şehrimizin üniversitesinin başarılı çalışmalarını görmek bizleri memnun ediyor. Öğrencilerimizin de SDÜ’nün imkanlarını yakından tanımalarını isteriz. Birçok kez gelmeme rağmen ilk kez görüp etkilendiğim alanlar oldu. Özellikle RATEM ve Çalgı Belgeliği, en çok etkilendiğim alanlardan oldu.” dedi.