YALVAÇ'TA TAŞIMACILIK GELİŞİYOR!

Şehir içi taşımacılığını ilçemizde daha kolay ve güzel hale getirmek amacıyla alınan 4 adet şehir içi yolcu taşıma araçlarımız bugün itibariyle hizmete başlamış bulunmaktadır.Şehir içi taşımacılığını daha nitelikli hale getirmek amacıyla, engelli vatandaşlarımızın da ihtiyaçları göz önünde bulundurularak rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde ve de standartlarda hazırlanan araçlarımız, şimdilik Üniversite ve Hastane güzergahı arasında yolcu taşıyacak olup, Çarşamba gününe kadar ücretsiz olarak çalışacak. Çarşamba gününden itibaren öğrenci 1 TL, Tam bilet 1,5 TL olarak belirlenen fiyat tarifesi ile hizmet sunacak olan araçlarımız kart bakiyesi ile çalışacak. Yolcu kartları Salı gününden itibaren belediyemizden temin edilebilecek.Belediye Başkanımız Halil Hilmi TÜTÜNCÜ'nün hayırlı olsun dilekleriyle bugün ilk seferlerine başlayan minibislerimiz bugünden itibaren düzenli olarak ilçemize hizmet edecek.