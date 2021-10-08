TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenen 53 projeden biri olan Bilimin Işığında Parlayanlar Projesi 7-8-9 Ekim tarihlerinde Ispartalı öğrencileri bilimle buluşturuyor. Başarılı projeyi hayata geçiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri Vali Ömer Seymenoğlu tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında devam eden etkinliklerde öğrencilerle birlikte öğretmenlere belgelerini veren Vali Seymenoğlu projeyi çok beğendiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.