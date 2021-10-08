Toptancı Sebze hallerinde faaliyet gösteren tüccar komisyoncu firmalar,

Sebze ve meyve taşımacılığı alanında faaliyet gösteren lojistik firmaları,

Ve bireysel olarak sebze ve meyve taşımacılığı yapan firmalar destekten yararlanabilecek.

www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB tarafından sebze ve meyve zayiatını azaltmak için soğuk zincir oluşturulmasına 750.000 TL’ye kadar destek verilecektir.6 EKİM 2021 tarihi itibarıyla destek başvuruları alınmaya başlandı.Sebze ve meyve zayiatını azaltmak üzere ilgili alandaki firmaların soğuk zincir oluşturmaları sürecinde, finansal kiralama yöntemiyle temin edecekleri, YERLİ MALI ve YENİ soğuk hava ünitesi ve/veya soğutucu frigorifik kasa/ünite yatırımları için finansal kiralamadaki faiz/ kâr payı masraflarına katkı sağlanacaktır.Bu destek programı ile ülkemizde üretilen sebze ve meyvelerin üreticiden tüketiciye taşınması sırasındaki zayiatın en aza indirilmesi hedefleniyor. Böylece çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin raf ömrü uzatılarak kalitesi muhafaza edilirken vatandaşlarımız da daha ucuza sebze ve meyve tüketebilecekler.Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansman Desteği ile üreticiden tüketiciye soğuk zincir muhafazası için lojistik taşıma yapan frigofirik araçların sayısı artacak ve bu araçların ulaşım noktalarına da soğuk hava depolarının kurulması sağlanacaktır.Bugün sebze ve meyvede yaşanan zayiat ürün fiyatları artışına neden oluyor. Bunun sonucunda vatandaşımız daha pahalı ürün tüketerek bedel ödüyor. Ülkemizde üretilen 50 – 60 milyon ton sebze ve meyvenin %20 zayiatı olduğuna yönelik bir hesapla 10-12 milyon tonunun çöpe gittiğini düşünürsek desteğin önemi daha çok ortaya çıkar.Bu destekten hangi işletmeler yararlanacak?Destek programı kapsamında sayılan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz 750.000 TL’ye kadar bu destekten yararlanabilecekler.İlgili sektörlerde olup da destek başvurusu yapan firmaların finansal kiralama (Leasing) yöntemiyle edinecekleri YERLİ MALI ve YENİ frigorifik kasa ve ünitelerine destek verilecek.Program kapsamında ilgili firmaların kiralama yöntemi ile 1 adet soğuk hava ünitesi alımlarında oluşacak finansman maliyetinin faiz veya kâr payının 10 puanlık kısmı geri ödemesiz olarak karşılanacaktır. 10 adete kadar olan soğutucu frigorifik kasa veya ünitelerde de aynı destek geçerli olacaktır.Başvurular KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmak ve KOBİ beyannamesi onaylı olmak kaydı ile e-devlet üzerinden yapılabilecektir.KOSGEB hali hazırda 6 finans kuruluşu ile işbirliği protokolleri imzaladı. Bunlar; Vakıf Leasing, Yapı Kredi Leasing, Halk Leasing, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası’dır.Teminat sıkıntısı çeken işletmeler KGF kefaletinden de faydalanabilecek.Faiz/kâr payı oranı üzerinden uygulanacak azami destek 10 destek puan oranı olacaktır. (Finans Kuruluşları ile 3 ay süre ile 19,25 oran üzerinden sabitlenmiştir.)İlk 6 ayı ödemesiz azami 36 ay3 YılISPARTA’da konuyla ilgili tüm işletmelerimizin başvurusunu bekliyoruz. İşletme yetkilileri daha geniş bilgiyi web sayfamızdan () ve Müdürlüğümüzden alabileceklerdir.KOSGEB Isparta MüdürlüğüAdres: Sanayi Mah. 153. Cad. No:32 Sanayi Camisi Yanı - ISPARTATel: 0312-5952532