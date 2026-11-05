Isparta’da 9 odalı mantar tesisi yılda 30 ton üretim yapıyor

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de faaliyet gösteren mantar üretim tesisi, yıllık 25-30 tonluk üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, üretici İbrahim Aktürk’e ait tesisi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Isparta’da tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında üretici ziyaretleri devam ediyor. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Atabey ilçesine bağlı İslamköy’de mantar üretimi gerçekleştiren İbrahim Aktürk’ün tesisini ziyaret etti.

Ziyarette tesisin üretim kapasitesi, çalışma sistemi ve paketleme faaliyetleri hakkında bilgi alan Tuğrul, üretim süreçlerini yerinde inceledi.

8 odada mantar üretimi yapılıyor

Toplam 9 odadan oluşan tesiste 8 oda mantar üretimi, 1 oda ise paketleme işlemleri için kullanılıyor.

Üretici İbrahim Aktürk, tesiste yıllık 25-30 ton arasında mantar üretimi gerçekleştirdiklerini belirtti. Üretimden paketlemeye kadar farklı aşamaların aynı tesiste yürütülmesi, işletmenin çalışma düzenini oluşturuyor.

İslamköy’de tarımsal üretime katkı

Atabey’in İslamköy bölgesinde faaliyet gösteren tesis, mantar yetiştiriciliğinin Isparta’daki tarımsal üretim çeşitliliğine katkısını ortaya koyuyor.

Ziyaret sırasında üreticiyle görüş alışverişinde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, İbrahim Aktürk’e bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diledi.