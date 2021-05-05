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Yalvaç’ın kalkınması için çok önemli adım

Yalvaç’ın kalkınması için çok önemli adım
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Organize Sanayi Bölgesi için çalışmaların başladığı tarihten itibaren bu güne, özellikle altyapı çalışmalarını büyük bir gayretle devam ettiriyoruz. Şu an yolların açılması aşamasındayız. Fen İşlerimiz öncelikli olarak bölgenin yol çalışmalarını tamamlamak için üstün bir çaba sarf ediyor. Yol ve altyapı bu işin bismillahı. İnşallah bizlerde besmelemizi çekip yolumuza devam edeceğiz. Dualarla başladığımız bu işi nihayete erdirip, Yalvaç’ın kalkınması için çok önemli bir adım olan Organize Sanayi Bölgesini Yalvaç’ımıza kazandıracağız.

Halil Hilmi Tütüncü
YALVAÇ BELEDİYE BAŞKANI

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Bir açık hava görseli olabilir


 
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