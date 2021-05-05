Tam kapanma uygulamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yoğun bir şekilde hizmet veren Vefa Sosyal Destek grupları il merkezinde olduğu gibi ilçelerde de faaliyetlerine aralıksız olarak devam ediyor.Keçiborlu ilçesinde vatandaşlarımıza hizmet veren Vefa Sosyal Destek birimini ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu özverili çalışmalarından dolayı görevlilere teşekkür ederek başarılar diledi.Keçiborlu ilçesinde, salgınla mücadelede çok önemli görevler üstlenen ve toplum sağlığını korumak adına gece gündüz demeden çalışan filyasyon ekiplerini de ziyaret eden Vali Seymenoğlu görevlilere fedakarca yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.