ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

NOKUL (KÖMBE, GOŞMA)

MALZEMELER 10 - 12 Kişilik - Hazırlama Süresi 1 saat

Pişirme Süresi: 45 dk

Hamuru İçin;

♦ 2 kg Un

♦ 1 Su Bardağı Sıvı Yağ

♦ 2 Su Bardağı Süt

♦ 1 Paket Kum Maya

♦ 1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker

♦ 1 Tatlı Kaşığı Tuz

♦ Aldığı Kadar Su

YAPILIŞI

Kuru maya ve şeker, 2 su bardağı ılık süt içerisinde eritilir. Un, sıvı yağ, tuz, aldığı kadar su ve süt karışımı ile hamur yoğrulur. Yoğrulan hamur 60 dakika kabarmaya bırakılır.

Haşhaş ezmesi, tereyağı ve sıvı yağ bir kapta karıştırılır. Yoğrulup dinlendirilen hamur, yağlanmış sini veya mermer tezgah üzerine konularak elle açılır. Açılan hamurun içine hazırlanan iç harcı sürülür ve hamur esnetilir. Cevizler esnetilen hamurun üstüne dökülür ve rulo şeklinde sarılır, 3 parmak eninde kesilerek, yağlanmış tepsiye sık bir şekilde döşenir. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve 200 derece fırında pişirilir. Dinlendirilerek servis yapılır.

EK BİLGİ:

Nokul hamuru yaş maya ile yoğrulacaksa, dinlendirme süresi yaklaşık 40 dakika olabilir.

Nokul, Yenişarbademli İlçesinde Kömbe,

Şarkikaraağaç İlçesinde Goşma olarak bilinmektedir.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Nokul (Kömbe, Goşma)"Afiyet olsun..