Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Yalvaç ilçesi Ayvalı köyünde, aziz şehitlerimizin emaneti ailelerimizi ziyaret etti.2014 yılında İstanbul ilinde görev yaparken şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Arslan’ın annesi Faden Arslan ve babası Eflatun Arslan’ı ikametlerinde ziyaret eden Vali Seymenoğlu, aileye yeniden taziyelerini ileterek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Ziyarette aziz şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar edildi.Ardından, 1994 yılında Diyarbakır ilinde vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada kahramanca şehit olan Jandarma Komando Er Hilmi Korkmaz’ın eşi Gülten Korkmaz’ı ziyaret eden Vali Seymenoğlu aziz şehidimiz için dua ederek baş sağlığı dileklerini yeniledi.Vali Seymenoğlu Ayvalı köyünde son olarak aziz şehidimiz Gökhan Arslan için, adının verildiği köy ilkokulunun bahçesinde düzenlenen mevlit törenine katıldı.