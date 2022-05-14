Isparta'da en sevilen sokak arası lezzetleri bir arada! Doyum Büfe Gece Gündüz sizlerle...
Isparta'da Anadolu mahallesi Meydanı’ndaki küçücük dükkanda hazırlanan kokoreçi yemediyseniz, kokoreç yedim demeyin! “Şehre inmeden” sloganıyla yola çıkan Doyum Büfe lezzetiyle damaklara, ferah salonu ve manzarasıyla göze hitap ediyor.
Gündüz döner ve dürümüyle özellikle öğrencilerin, gençlerin uğrak mekanı olan Doyum Büfe akşam saatlerinde ızgara menüleriyle hizmetine devam ediyor.
7'den 70'e herkes bu lezzeti seviyor. Acıkan soluğu Doyum Büfe'de alıyor...!
Süt kuzudan elde edilen kokoreçi ve Izgarada ezber bozan lezzetler sunuyor. Doyum Büfe efsane lezzetleriyle sizi doyuma ulaştırıyor
İşte Doyum Büfe'nin Efsane Menüleri
Gündüz Döner ve dürüm
Akşam ve gece Döner Tavuk Şiş
Adana Şiş Köfte, Sucuk Ekmek
Şiş Köfte, Kuzu Kokoreç, İncik
Hatırlatmakta fayda var; Doyum Büfe sabah 06:00'a kadar açık oluyor...! Gece gece ekmek arası kokoreç ve ızgara arama derdine son! Yolunuz düşürün, bu lezzeti kaçırmayın. Lezzeti ve atmosferiyle tam anlamıyla doyun...!
Asdres: Anadolu mahallesi 2. sosyal tesisler No: 9 ISPARTA
Alo Paket Servis: 0546 133 32 32
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