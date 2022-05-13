‘Sağlıklı Bir Gelecek Çevreye Duyarlı Belediye’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Isparta Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinin inşaatını tamamladı. Ev ve işyerlerinde oluşan 14 ayrı atık türü tesiste toplanarak geri dönüşümü sağlanacak. Böylece geri dönüşüm özelliği olan atıklar ekonomiye geri kazandırılarak doğaya zarar vermesinin önüne geçilmiş olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, Isparta Belediyesinin Bozanönü yolu Gül Küçük Sanayi Sitesi altındaki alanda başlattığı 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi inşaatı tamamlandı. İnşaatı tamamlanan tesiste lisans başvurusu aşamasına geçildi.Isparta Belediyesi tarafından 1.500 metrekarelik alana inşa edilen 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi önümüzdeki ay itibariyle faaliyete geçecek. Merkezde, metal, ahşap, elektronik, kimyasal, pil gibi ev ve işyerinden çıkan 14 ayrı atık türü depolanacak ve buradan da geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Bu sayede hem çevreye hem de ekonomiye katkı sunacak tesisin yanı sıra şehrin muhtelif yerlerinde de vatandaşların bu atıkları atabilmeleri amacıyla 6 adet Mobil Atık Getirme Merkezi konuldu. Buralarda da kağıt, metal, plastik, cam, atık yağ gibi materyaller ayrıştırılarak toplanıyor ve buradan da 1.Sınıf Atık Merkezine nakli sağlanmış olacak.1.Sınıf Atık Getirme Merkezinin kurulmasıyla birlikte vatandaşlar artık geri dönüşüm özelliği olan atıkları ekonomiye geri kazandırmış olacak ve bu atıkların doğaya zarar vermesinin de önüne geçilmiş olacak.‘Sağlıklı Bir Gelecek Çevreye Duyarlı Belediye’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Isparta Belediyesi ayrıca vatandaşların atıklarını kaynağında ayrı biriktirmeleri ve çöp konteynerlerine değil, ambalaj atıkları konteynerlerine atmaları ve bunların geri dönüşümlerinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.