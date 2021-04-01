YALVAÇ BELEDİYESİ YENİ NİKÂH SALONU HİZMETE AÇILDI

Yalvaç Belediyesi Hizmet Binası yanındaki belediye lojmanlarında bulunan alanın düzenlenmesiyle yapılan, Yalvaç Belediyesi yeni nikâh salonu Hizmete açıldı.Lojman binası yeniden düzenlenerek yapılan nikâh salonunda; gelinin hazırlanabileceği gelin odası, giriş bölümünde davetlilerin mantolarını asabilecekleri askılıklar, yine bu bölümde Yalvaç’ın tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğraflarının bulunduğu fotoğraf çekilme alanı ve ses sistemi mevcut.50 kişilik kapasitesi bulunan yeni nikâh salonunda nikâhlar pandemi dolayısıyla 25 kişilik katılımla gerçekleştiriliyor.