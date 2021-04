CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, CHP Eğirdir İlçe Başkanı M. Murat Yılmaz ve beraberindeki heyet Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ettiler.Başkan Veli GÖK’le tanışmaktan mutlu olduğunu belirten KÖKSAL; ’21 Milletvekilimizle Isparta’ya geldik Eğirdir’ede 2 milletvekili olarak geldik. Burada da gölle ilgili çok ciddi sıkıntıları dile getirdiler özellikle elmacılar. Gölde ciddi bir çekilme var bu iş siyaset üstü bir mesele. Sonuçta sizinde sorumluluğunuzda bölgenizde bir olay. Buna hep birlikte çözüm bulunması noktasındayız. Burada bu göl kurursa yok olursa bundan birinci derecede Eğirdir halkı, ikinci derecede de Türkiye zarar görecek. Elma yok olur buradaki turizm ve balık yok olur. Bir an önce gölün kurtarılması, temizlenmesi veya etrafına bir arıtma tesisi kurulması gerekiyor. Bizlerde bu konuları sizinle paylaşmak istedik, elbirliğiyle mücadele edelim istiyoruz.’ dedi.Başkan Veli GÖK ise; ‘Bizler Türkiye’de her birimiz bir yerlerde nöbet tutuyoruz. Bu ülkeye katkı sağlamak, gelecek nesillere daha iyi bir Türkiye bırakmak için mücadele içerisindeyiz. Gerek ferdi çalışmalarımızla katkı sağlarız gerek kollektif bir ruh içinde devlet yetkilileri ile işbirliği içerisinde katkı sağlarız. Özellikle ilçemiz elma üretiminde çok ciddi potansiyeli olan 250 bin ton rekoltesi olan bir ilçe. Çalışkan bir halkımız var, kollektif çalışmada işbirliği içerisinde çalışan bir halkımız var. Gölle alakalı olan biz geçmiş yıllar içerisinde Türkiye’de ilk defa kapalı sistem damlama sulama projelerini biz ilçemizde uyguladık. Şu anda ilçemizde sulamanın yüzde 90’ı kapalı sistem olarak yapılmakta. Son 3 yılda vatandaşlarımız plastik kasa ve palsan kasa üretimine geçtiler hem ormanların korunması için çok önemli.’ dedi.Sözlerine şu şekilde devam eden Başkan Veli GÖK; ‘İlçemizde bilinçli bir vatandaşımız var. Yine gölümüz için ifade etmek gerekirse tarımdaki maliyetlerin girdilerini düşürmek için çalışırken, yine suyun tasarruflu kullanılması anlamında, daha ekonomik kullanılması anlamında kapalı sisteme geçmiştir ilçemiz, bunun yanında Türkiye’de ilk defa kırsal alanda yine gölümüzün temiz tutulması anlamında katı atık çöplerin toplanmasının projesi ilk defa Eğirdir’de uygulamaya konuldu. Biz 2010 yılından bugüne kadar katı atıklarımızı düzenli olarak kırsalda da topluyoruz gölümüzün daha temiz olması için. Yine tarımsal faaliyette ilaçlama sisteminde bir çok bölgeye ilaç hazırlama merkezleri kuruldu gölümüzün korunması açısından ciddi yatırımlar buralarda da yapıldı.Sıvı atıklar konusuna tüm göl çevresindeki yerleşim birimlerinin sıvı atıklara çözüm üretecek kuşak terfi projesi DSİ Genel Müdürlüğü tarafından projesi yapıldı ve yatırım programına teklif edildi. İnşallah önümüzdeki yıllarda tüm göl çevresindeki yerleşim yerlerinin kanalizasyon ve sıvı atıklara çözüm üretecek yatırımlar gerçekleşecek. Gölün su seviyesinin korunması ve göl rezervinin artırılması noktasında da şu anda DSİ etüt çalışmalarını devam ettiriyor. İlave su getirilmesi anlamında şu anda DSİ etüt çalışmalarını yürütüyor, inşallah bu çalışmalarda sonuçlanacak. Zaman zaman sizlere de söylüyorlardır Eğirdir Gölü’nden hidroelektrik santrallerine su veriliyor diye bir algı var. 5 yıldır gölden bir gram su verilmiyor. Sulama sezonunda sulamaya yetecek kadar su veriliyor. Yazın vatandaşımız kanalda su gördüğünde santrale su veriliyor zannediyor. Sadece Boğazova’da 40 bin dekar alanın sulamasına yetecek kadar su veriliyor. Yine öte yandan DSİ tarafından Eğirdir Gölümüze iniş noktaları olan dere, ırmak ve kıyı temizliği çalışmaları da devam ediyor. Bütün siyasi partilerimiz, devlet organlarımız bu konuda fikir olarak proje olarak üzerine düşeni yapıyor, ama biz isteriz ki bu düşünülen projeler bir an önce hayata geçsin. Burada da her birimizin katkı sağlayacağı katkılar vardır. Bizim bu tür istişarelere, ziyaretlere, müzakerelere ihtiyaç vardır. Zaman zaman siyasi parti ilçe başkanlarımızla da toplanıp ortaya koyuyoruz. Siyaseten de ilçemizde uyum içerisinde bir çalışma var. Bu hizmet kervanın da hepimizin gücü nispetinde katkı sağlaması önemli. Isparta Milletvekillerimiz TBMM Başkanvekili Sayın Süreyya Sadi Bilgiç, Sayın Recep Özel, Sayın Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve üniversitelerimiz her biri kendi alanlarında konuyu yakından takip ederek çözüm önerileri ile destekliyorlar, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz ’ ifadelerini kullandı.CHP Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Başkan Veli Gök’le tanışmaktan mutlu olduğunu ifade ederek misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekiminden sonra Eğirdir’de esnaf ziyaretlerine devam etti.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)