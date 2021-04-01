Uzaktan Eğitim Videolarının Hazırlanmasında Emeği Geçen Öğretmenlerimize Başarı Belgeleri Verildi

Covid-19 salgını süresince Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okullarımızca yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Senirkent Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince okulların kapalı olduğu dönemlerde uzaktan eğitim faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla meslek alanlarına ait ders içeriklerine ilişkin uzaktan eğitim videoları hazırlanmaktadır. İlimiz öğretmenlerinin Enfeksiyon Hastalıkları ve Mesleki Hak ve Sorumluluklar alanında hazırladıkları ders videoları TRT EBA TV Lise kanalında ve www.eba.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.Uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında ders video çekimlerinde görevlendirilen Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Senirkent Dr. Tahsin Tola Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine Başarı Belgeleri İl Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Fevzi GÜÇLÜ ve Şube Müdürümüz Osman TEKİN tarafından öğretmenlerimize takdim edilmiştir.ISPARTA MEM