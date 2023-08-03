Yalvaç Belediyesi, Miryokefalon Meydanı'na Yepyeni Bir Görünüm Kazandırdı!









































Yalvaç Belediyesi, şehrin en önemli meydanlarından biri olan Miryokefalon Meydanı'nı modern ve güvenli bir şekilde yeniledi. Yapılan düzenlemelerle meydanın kullanımı artırılarak vatandaşların daha keyifli vakit geçirebileceği bir alan haline getirildi.Özellikle kışın yağışlı havalarda kayganlaşan zemin, tamamen değiştirilerek kaymaz taşlarla kaplandı. Bu sayede meydanda güvenli ve konforlu bir yürüyüş imkanı sağlandı. Ayrıca, peyzaj alanlarının daralttığı meydan, genişletilerek daha ferah bir atmosfer yaratıldı.Geleneksel mirasımızı da unutmayan belediye, meydanı zenginleştirmek için at arabası figürlü bank ve gölgelikler ekledi. Bu özel tasarımlarla meydan, hem modern bir dokunuşla donatıldı hem de geçmişin izlerini taşıyan nostaljik bir atmosfer sunuyor.Yalvaçlılar artık güzel ve ferah bir meydanla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yenilenen Miryokefalon Meydanı, şehrin sosyal hayatına canlılık ve renklilik katıyor. Belediyemiz, halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek adına böylesine özel çalışmaları gururla tamamlamaktadır.Sizleri de Miryokefalon Meydanı'na bekliyoruz! Şehrimizin kalbinin attığı bu mekanda keyifli vakit geçirebilirsiniz.Haber Editörü:Fotoğraflar: Isparta Haber Ajansı .]