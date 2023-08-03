Su Sporlarına İlgi Artıyor: Sidreli Çocuklar Yüzme Kursunda









































Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey'in önderliğinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklar, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yaz spor okulları kapsamındaki yüzme kursuna katılmak üzere bugün kursa başladı. Toplamda yaklaşık 60 çocuk, yüzme becerilerini geliştirmek ve yaz tatilini verimli geçirmek amacıyla eğitim almaya başladı.Muhtar Özbey, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kurslarımızın açılmasında ve ulaşımda bizlere destek veren Gençlik Spor İl Müdürümüz Mahmut Danayiyen Bey'e, Spor Şube Müdürümüz İsmail Bey'e ayrıca ulaşımda bizlere destek sağlayan Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen Bey'e, Başkan Yardımcımız Fahrettin Gözgün Bey'e şahsım ve mahalle halkım adına teşekkür ederim."Çocukların yüzme kursu, hem fiziksel aktivitelerini artırmalarına hem de su sporlarına ilgi duyan yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayacak. Sidre Mahallesi'nin gençleri, yüzme becerilerini geliştirerek sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeyi hedefliyor.Kaynak: [Isparta Haber Ajansı]