Yalvaç Belediye Başkanı Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

Başsavcılığın talebi üzerine, Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 27 Mart 2025 tarihinde Mustafa Kodal’ın makamında, makam aracında, şahsi konutunda ve iki ayrı şahsi aracında adli arama yapıldığı belirtildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve gelişmelerle ilgili kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.