Bayram Trafiği İçin Yeni Tedbirler: Ağır Araçlara Geçici Kısıtlama

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün "Trafik Tedbirleri Talimatı" kapsamında, yaklaşan Ramazan Bayramı ve eğitim-öğretim ara tatili nedeniyle artması beklenen trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni düzenlemeler getirildi.

28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan, 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar belirli yollar üzerinde kamyon, çekici ve tanker türü araçların seyrine izin verilmeyecek.

Kısıtlama getirilen güzergahlar:

D-650 Karayolu: Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur illeri üzerinden Antalya istikametine giden yollar.

D-300 Karayolu: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta illeri üzerinden Antalya yönüne giden yollar.

Ancak, yaş sebze/meyve, et ve süt ürünleri, ilaç, dondurulmuş gıda, posta, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçlar, belirlenen ana arterler dışındaki güzergahlarda zorunlu hallerde seyir yapabilecek.

Yetkililer, alınan tedbirlere uyulmaması durumunda idari işlem uygulanacağını belirtti. Vatandaşlardan, yolculuklarını planlarken bu kısıtlamaları göz önünde bulundurmaları istendi.