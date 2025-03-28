Başkan Kodal: “Endişe Edilecek Bir Durum Yok”

Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemlerini tamamladıktan sonra Isparta’dan ayrılarak Eğirdir’de bir iftar programına katıldı.

Başkan Kodal yaptığı açıklamada, "Basit ve asılsız bir şikayet nedeniyle böyle bir süreç yaşadık. İfade işlemlerimizi tamamladık ve programımız kapsamında bir iftar davetine katılıyorum. Endişe edilecek ve sıkıntılı hiçbir şey yok, tamamen normal bir adli prosedür yürütülmüştür" dedi.

İftar programının ardından ilçeye döneceğini belirten Kodal, "Tüm hemşerilerimizi saat 22.30'da Çınaraltı'nda çay içmeye davet ediyorum. Destek veren tüm hemşerilerime ve dostlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Saat 22.30’da Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ile Çınaraltı'nda buluşmaya tüm vatandaşlar davet edildi.