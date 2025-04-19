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Yalım Halıcı’dan Sert Tepki: Faiz Politikası Halkı Ezdi

Yalım Halıcı’dan Sert Tepki: Faiz Politikası Halkı Ezdi
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Yalım Halıcı’dan Sert Tepki: Faiz Politikası Halkı Ezdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, Merkez Bankası’nın faiz kararını sert sözlerle eleştirdi. Halıcı, %46 seviyesinde sabit tutulan politika faizinin, halkı yoksulluğa sürükleyen yanlış bir ekonomi politikasının sonucu olduğunu belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Halıcı, “Koskoca ülkenin ekonomisi, bir siyasi hırsın kurbanı oldu” diyerek, Cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı hamlelerinin ve adaletsiz uygulamaların ekonomide derin yaralar açtığını savundu.

“Faiz Sebep” Söylemi Krizin Kapısını Açtı

CHP’li Halıcı, iktidarın iki yıl boyunca sürdürdüğü “faiz sebep” anlayışının, ülkeyi geri dönülmez bir ekonomik krize sürüklediğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“2 yıl boyunca ‘faiz sebep’ dediler, milyonlarca insanın hayatını altüst ettiler. Şimdi %46 faizle ‘gerçeğe döndük’ diyorlar. Bu dönüşün bedelini ise yoksullaşan halk, kapanan iş yerleri ve yaşanan sosyal trajediler ödüyor.”

Halıcı, bu süreçte yapılan yanlışların halkın sırtına zam, vergi ve sefalet olarak döndüğünü belirtti.

“Bir Kişinin Hırsı, Bir Halkın Geleceğini Yedi”

Açıklamasının sonunda oldukça sert bir ifadeyle iktidarı eleştiren Halıcı, “Sadece bir kişinin hırsı, bir halkın geleceğini yedi” diyerek hem ekonomi yönetimini hem de adalet sistemini hedef aldı.

 

 

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