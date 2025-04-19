Avrupa’dan Zaferle Döndüler: Ispartalı Sporcular Estonya’da Parladı

Avrupa Taekwondo Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası’nda Türk sporcular tarih yazdı! 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen organizasyonda, Türkiye toplamda 31 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı: 10 altın, 9 gümüş ve 12 bronz madalya ile Avrupa’ya adeta Türk mührünü vurdu.

Bu büyük başarının arkasında Milli Takım Antrenörü Yaşar Erbil'in etkisi göz ardı edilemez. Isparta’nın yetiştirdiği başarılı isim, disiplini, tecrübesi ve stratejik yaklaşımıyla millî takımın zirveye taşınmasında önemli rol oynadı.

Isparta’nın Yıldızları Zirvede

Dünya Şampiyonu Kübra Dağlı, bu şampiyonada da farkını ortaya koydu. Hem bireysel hem de takım performansıyla alkış toplayan Dağlı, Isparta’nın gururu olarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

Bir diğer dikkat çeken isim ise Isparta'nın damadı olarak tanınan Emirhan Muran oldu. Disiplini, mücadele azmi ve performansıyla göz dolduran Muran, kazandığı madalyalarla Türk bayrağını Estonya’da dalgalandırdı.

Milli Takımın Kalbi Isparta'dan Atıyor

Türkiye'nin Avrupa’daki bu güçlü çıkışında Ispartalı sporcuların ve antrenörlerin etkisi büyük oldu. Hem bireysel başarıları hem de takıma kattıkları değerle, Ispartalı isimler adlarını Avrupa spor tarihine altın harflerle yazdırdı.









