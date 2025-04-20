ISPARTA'DA BENİ MORA’DAN BÜYÜK AÇILIŞ – HERŞEY EVİMİZ İÇİN!



ISPARTA'DA BENİ MORA’DAN BÜYÜK AÇILIŞ – HER ŞEY EVİMİZ İÇİN!

Ev dekorasyonundan yaşam alanlarına kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Beni Mora, 700 metrekarelik modern mağazasıyla hizmete giriyor.

26 Nisan Cumartesi ve 27 Nisan Pazar günlerinde gerçekleşecek olan açılışta, ziyaretçileri büyük indirimler ve lezzetli ikramlar bekliyor.

Açılış etkinliği, 12:00 itibariyle Çünür Mahallesi 245. Cadde No:1/A-B-C (Yeni Otogar Arkası) adresinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca gün boyunca Çarşı Merkez – İyaş Otel yanından hareket eden ücretsiz servis otobüsleri, misafirleri rahatça mağazaya ulaştıracak.

Beni Mora, “Herşey Evimiz İçin” sloganıyla, evini güzelleştirmek isteyen herkesi bu özel güne davet ediyor.











