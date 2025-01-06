Winside Cam Balkon'dan Ocak Ayına Özel Kampanya

Isparta'da Albert Genau Bölge Bayisi Winside Cam Balkon, 2025 yılı Ocak ayına özel katlanabilir cam balkon sistemleri için avantajlı fiyatlar sunuyor. Yüksek kaliteli ürünleriyle dikkat çeken firma, farklı ihtiyaçlara uygun fiyat seçenekleriyle müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Kampanyalı Ürünler ve Fiyatlar

8MM Optima Serisi Katlanabilir Cam Balkon Sistemi:

8MM Temperli Füme/Düz Cam (Nakit): 2.200 TL

2.200 TL 8MM Temperli Füme/Düz Cam (3 Taksit): 2.500 TL

Ek hizmet ve ürünlerde ise şu fiyat avantajları sunuluyor:

İspanyolet Kol Farkı (Adet): 1.800 TL

1.800 TL Bronz Renk Farkı (m²): 100 TL

100 TL RAL Renk Farkı (m²): 250 TL

250 TL Menfez-Delik (Adet): 150 TL

150 TL Perdelik Profili (50x95 Kutu / m): 500 TL

500 TL Aldoks+Baza (Alt Sabit-Üst Sabit / m): 350 TL

Detaylar ve Önemli Bilgiler

Kampanyalı fiyatlar yalnızca ön ödemelerde geçerli.

Cam balkon sistemlerinde minimum yükseklik 160 cm olarak hesaplanıyor.

Tüm fiyatlar fabrika teslim fiyatı olup KDV dahildir.

Winside Cam Balkon, hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiren katlanabilir cam balkon sistemleriyle evlere estetik ve değer katmayı sürdürüyor.

İletişim

Adres: Yeni Sanayi Mah. 3226 Sok. No:22 Isparta

Telefon: 0536 469 53 34

Kampanyadan yararlanmak ve detaylı bilgi almak için Winside Cam Balkon ile iletişime geçebilirsiniz.