Isparta Yıllar Sonra Olay Çözüldü

16 Yıllık Kayıp Şahıs Dosyası Çözüldü

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan R.O. isimli şahsın dosyasını aydınlattı. Özel bir ekip tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, 16 yıllık kayıp şahıs dosyasında önemli bir gelişme yaşandı.

2009 Yılında Başlayan Arama Çalışmaları

R.O., 2009 yılında Isparta Çocuk Merkezi'nde bulunduğu sırada, kurum görevlileri tarafından hakkında kayıp şahıs müracaatı yapılmasının ardından kayıp olarak aranmaya başlanmıştı. Ancak yıllar boyunca yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Özel Ekip ve Derinleştirilen Araştırmalar

2024 yılının Ocak ayında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekip, dosyayı yeniden ele aldı. Yapılan sistem araştırmalarında, kayıp R.O.'ya fiziken benzeyen ve "R.U." ismiyle kimlik çıkartmış bir kadının varlığına ulaşıldı. Araştırmalar, R.U.'nun kayıp şahıs R.O.'nun kayboluş tarihinden yalnızca bir ay sonra beyanla kimlik çıkarttığını ortaya koydu.

DNA Testi ile Gerçek Ortaya Çıktı

Kayıp şahsın ailesinin tekrar ifadelerine başvuruldu ve teşhis çalışmaları yapıldı. Ancak aile, R.U. isimli kişinin kendi kayıp kızları olmadığını iddia etti. Bunun üzerine, 2024 yılında mahkeme kararıyla kayıp şahıs R.O. ve ailesinden DNA örnekleri alındı.

Antalya ve Ankara'da eş zamanlı olarak yapılan incelemeler sonucunda, R.U. kimliğini kullanan şahsın aslında kayıp şahıs R.O. olduğu net bir şekilde tespit edildi. Ayrıca, R.U. isimli şahıs da kimlik bilgilerini gizlediğini ve R.O. olduğunu samimi bir şekilde itiraf etti.

16 Yıllık Gizem Çözüldü

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde, 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan R.O. isimli şahsın aslında kayıp olmadığı ve başka bir kimlikle hayatına devam ettiği belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden Teşekkür ve Kararlılık

İl Emniyet Müdürlüğü, 16 yıllık bu dosyanın çözülmesinde emeği geçen ekiplere teşekkür ederek, benzer olaylarda halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.