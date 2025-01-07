Isparta’da Hava Kirliliği Alarm Veriyor!

Isparta Haber Ajansı WhatsApp İhbar Hattımıza ulaşan bir vatandaş, 7 Ocak 2025 tarihinde yaşanan hava kirliliği felaketine ilişkin çarpıcı bir durumu gözler önüne serdi. İstiklal Mahallesi’nden gönderilen video ve mesajda, vatandaşın yaşadığı endişe ve öfke açıkça görülüyor.

Vatandaş, çektiği video kaydında şu ifadeleri kullandı:

"Isparta, 7 Ocak 2025. İnanılmaz bir hava kirliliği var ve şu anda resmen burnumuzu arabanın egzozuna tutmuşuz gibi hissediyoruz. Çok kötü bir hava var ve tamamen zehir! Çocuklarımızı, yaşlılarımızı çok hızlı bir şekilde hasta edecek. İnanılmaz kötü bir hava var ve inanın şu an Davraz görünmüyor. Sanayi tarafından çekiyorum bunu, İstiklal Mahallesi’nden. Çok acil olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı ve Isparta Belediyesi’ni göreve davet ediyoruz. Bu inanılmaz bir çevre ve hava katliamı. Yetkililer buna hemen bir çözüm bulup, kaynağını tespit ederek gereken işlemleri yapmalı. Bu inanılmaz bir durum!"

Isparta’da Çevre ve Sağlık Alarmı

Bu çarpıcı ihbar, Isparta’daki çevre ve hava kirliliği sorununun boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Vatandaşın belirttiği gibi, Davraz Dağı’nın bile görünmediği bir hava kirliliği seviyesi, bölgedeki yaşam kalitesini tehdit eder bir duruma gelmiş durumda. Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere, tüm Isparta halkını etkileyebilecek bu durum, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek potansiyel bir kriz anlamına geliyor.

Yetkililere Çağrı: Çözüm İçin Harekete Geçin!

Çevre kirliliğinin yoğun olarak sanayi bölgesinden geldiği iddia edilen bu durum, sorumluluk sahibi kurumları acil bir şekilde göreve çağırıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, Isparta Belediyesi ve diğer ilgili kurumların, bu hava kirliliğinin kaynağını tespit edip, çözüm için adım atmaları artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Neden Önlem Alınmıyor?

Bu noktada akıllara şu sorular geliyor:

Böylesine ciddi bir hava kirliliğine neden olan faktörler neden hâlâ kontrol altına alınamıyor?

Çevre denetimleri yeterince yapılmakta mı?

Isparta gibi bir şehirde, halkın sağlığını tehdit eden bu düzeydeki çevre sorunları neden öncelikli gündem değil?

Halkın Sesi Yükseliyor

Isparta halkı, bu sorunun çözülmesi için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor. Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin hakkı. Bu tür ciddi ihbarlar, göz ardı edilmemeli ve yerel yönetimler ile ilgili kurumlar tarafından derhal ele alınmalıdır.

Biz de Isparta Haber Ajansı olarak, bu konunun takipçisi olacağımızı belirtiyor ve yetkilileri bir an önce çözüm için adım atmaya davet ediyoruz.



