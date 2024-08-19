WhatsApp'a Heyecan Verici Yeni Özellik Geldi: Bilinmeyen Hesaplardan Gelen Mesajlar Otomatik Engellenecek!

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WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmak ve rahatsız edici mesajları azaltmak amacıyla önemli bir yenilik sunuyor. Uygulamaya eklenecek yeni özellik sayesinde, bilinmeyen veya şüpheli numaralardan gelen mesajlar otomatik olarak engellenecek.

OTOMATİK ENGELLEME ÖZELLİĞİ

WhatsApp, spam ve dolandırıcılık amaçlı mesajlarla mücadele etmek için geliştirdiği bu yeni özelliği, şu anda Beta kullanıcıları arasında test ediyor. Bu özellik, bilinmeyen numaralardan gelen mesajları otomatik olarak engelleyecek ve kullanıcıların yalnızca tanıdıkları ve güvendikleri kişilerden gelen mesajları görmelerini sağlayacak.

NASIL ÇALIŞACAK?

Beta sürümünde başarılı olması durumunda, bu özellik kullanıcıların mesaj kutularını daha temiz ve güvenli hale getirecek. Spam ve potansiyel olarak zararlı mesajlar, otomatik filtreleme ile engellenecek. Bu sayede kullanıcılar, tanımadıkları numaralardan gelen rahatsız edici mesajlardan korunacak.

WhatsApp, son dönemde kullanıcıların spam ve dolandırıcılık içerikli mesajlardan şikayetçi olduğunu gözlemleyerek, bu yeni güvenlik özelliğini geliştirme kararı aldı. Eğer beta testleri olumlu sonuçlanırsa, özellik tüm WhatsApp kullanıcıları için sunulacak.

Bu yenilik, çevrimiçi güvenliği artırmak ve kullanıcıların daha rahat bir mesajlaşma deneyimi yaşamasını sağlamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellik hakkında daha fazla bilgi ve detaylar, beta testlerinin tamamlanmasının ardından duyurulacak.