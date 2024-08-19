MEB'den 81 İlde Sınav Yasaklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı için önemli bir karar alarak, tüm illerde deneme sınavlarını yasaklama kararı verdi. Yeni genelge kapsamında, ilkokuldan liseye kadar tüm eğitim kademelerinde 1’inci sınıftan itibaren deneme sınavlarının yapılması artık mümkün olmayacak.

YENİ GENELGE DETAYLARI

MEB'in duyurduğu genelgede, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilere zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir eğitim programı sunulacağı belirtildi. Ayrıca, öğretmenler için eğitici eğitimlerinin 2-6 Eylül 2024 tarihlerinde il milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirileceği açıklandı. Bu eğitimler, öğretmenlerin teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmasını hedefliyor.

DENEME SINAVLARI YASAKLANDI

Geçtiğimiz yıl ilkokullarda sınav uygulamasını kaldıran MEB, yeni genelge ile deneme sınavlarının 81 ilde tamamen yasaklandığını duyurdu. Bu karar, bazı velilerin çocuklarının sınav yarışında geri kalmasından endişe etmesi nedeniyle uygulanan deneme sınavlarının son bulmasına neden olacak. 1’inci sınıftan itibaren tüm eğitim seviyelerinde deneme sınavları yapılmayacak.

YENİ MÜFREDAT TEPKİ ÇEKTİ

Yeni müfredatın "bilimsel içerikler ile hazırlanmadığı" ve "ortak akıl ürünü olmadığı" eleştirileri eğitim sendikaları ve eğitimcilerden geldi. MEB, müfredat taslağının hazırlanış sürecinde 67 binden fazla görüş alındığını açıkladı. Ancak, bazı sendikalar, düşünce kuruluşları ve siyasi partiler müfredatın içeriği ve hazırlanış süreci hakkında itirazlarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, müfredat değişikliği hakkında sert eleştirilerde bulunarak, Bakan’a "Müfredat anayasadan önemlidir, katılımcılıkla yapın" dediklerini ancak dinletemediklerini belirtti.

MEB'in yeni genelgesi, eğitim sisteminde köklü değişiklikler yapmayı hedeflerken, deneme sınavlarının yasaklanması ve müfredat değişiklikleri hakkında gelen eleştiriler, eğitim camiasında tartışmalara yol açtı.