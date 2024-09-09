Veliler İçin Yeni Sistem Devrede! İlk Ders Zili Çaldı

Yeni eğitim-öğretim yılı bugün başladı ve 74 bin okulda yaklaşık 20 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, bu yıl yeni müfredatla tanışırken, veliler de yeni bir uygulama ile karşılaşacak.

Veliler İçin Yeni Platform: "Velivizyon"

Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve aile arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" adlı yeni bir platform devreye aldı. Bu platform, velilerin okullarla daha uyumlu bir şekilde iletişim kurmalarını ve süreçleri daha yakından takip etmelerini sağlayacak. Ayrıca, sınıf annesi uygulamasına son verildi ve velilerin randevusuz okula gelmesine izin verilmeyecek.

74 Bin Okulda Yeni Müfredat

Bu eğitim yılında anasınıfı, 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflarda yeni müfredat uygulanmaya başlandı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde hazırlanan bu müfredat, ders içeriklerini yüzde 35 oranında sadeleştirdi. Müfredatla birlikte beceri temelli kitaplar kullanılacak ve öğrenciler, karekodlar aracılığıyla dijital etkinliklere erişim sağlayacak.

Spor Ortaokulları İlk Kez Öğrenci Kabul Edecek

Bu yıl ayrıca, erken yaşta spora yönlendirmek amacıyla 9 ilde kurulan spor liseleri bünyesinde ilk kez "spor ortaokulları" öğrenci kabul etmeye başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların şube ve sınıf öğretmenleri e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak belirlendi.

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte öğrenciler 11 Kasım'a kadar kesintisiz olarak eğitimlerine devam edecek ve bu tarihte ilk ara tatil başlayacak.