Evlilik Kredisi için Şartlar Esnetildi! Ek Ödemeler Yükseldi: Bakanlıktan Resmi Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında yapılan düzenlemelerle genç çiftlerin evlilik sürecine destek olmak amacıyla fonun genişletildiğini belirtti. Evlilik kredisi almak artık daha kolay olacak.

Başvurular Alınmaya Başlandı

Bakan Göktaş, Karabük, Bartın ve Zonguldak gibi doğurganlık oranlarının en düşük olduğu illerde başvuruların başladığını duyurdu. Şu ana kadar 12 bin 132 genç çiftin fona başvurduğunu ve bu başvurular arasından yaklaşık 4 bin çiftin krediden yararlandığını ifade etti. Göktaş, daha fazla çiftin bu destekten faydalanabilmesi adına başvuru şartlarının esnetildiğini vurguladı.

Hesaplara Yatırıldı

Bakan Göktaş, AK Parti Siirt İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran çiftlere yapılan yardımların hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Ayrıca, engelliler ve yaşlı bireyler için sosyal desteklerin de devam ettiğini belirten Göktaş, Eylül ayı için 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.

Başvuru Şartları Kolaylaştırıldı

Bakan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında yapılan yeni düzenlemelerle başvuru şartlarının kolaylaştırıldığını açıkladı. Daha önce çiftlerin toplam gelirlerinin iki asgari ücreti aşmaması gerektiği belirtilmişti. Ancak, yapılan yeni düzenleme ile bu sınır, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete yükseltildi. Böylece daha fazla genç çiftin bu krediden faydalanmasının önü açılmış oldu.

Genişletilen Kapsam

Göktaş, fondan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve yakın zamanda Aile ve Gençlik Fonu'nun kapsamının genişletileceğini duyurdu. Bu düzenlemelerin detayları ise tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacak.