Asgari Ücret Zammı Ortaya Çıktı: İşte Yeni Hesaplama

2025 Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam beklentileri gündemde. Milyonlarca çalışan ve işveren, zam oranını ve asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte asgari ücrete dair öne çıkan detaylar:

Enflasyon Rakamları Yükseldi

Yılın ilk yarısında enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Temmuz ayında enflasyon yüzde 3,22, ağustos ayında ise yüzde 2,47 olarak gerçekleşti. Bu artışlarla birlikte, 8 aylık enflasyon oranı yüzde 30,42'ye ulaştı. Sene sonunda enflasyon oranının yüzde 40 seviyelerine çıkması bekleniyor.

Asgari Ücret 23.802 TL Olabilir

Bu enflasyon oranlarına göre yapılan hesaplamalar, 2025 Ocak ayında asgari ücretin 23.802 TL seviyelerine çıkabileceğini gösteriyor. Ancak kesin zam oranı, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon oranları ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararlarına bağlı olarak netleşecek.

Son Karar Komisyona Bağlı

Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek ve resmi olarak ilan edilecek. Hem işçi hem işveren taraflarının görüşleri dikkate alınarak yapılacak bu zam, çalışanlar için merakla bekleniyor.