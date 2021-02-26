*BEM-BİR-SEN GENEL BAŞKANI LEVENT USLU VEMİSAFİRLER EĞİRDİR’DEN MUTLU AYRILDI.*VATANDAŞ ODAKLI HİZMET KALİTESİ GÖRÜŞÜLDÜ.*BAŞKAN VELİ GÖK’Ü MAKAMINDA ZİYARET ETTİLER.BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu ve beraberindeki heyet Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyaret etti.Vatandaş memnuniyeti odaklı hizmet kalitesinin artırılması için sendika ve belediye işbirliği ile yapılması düşünülen projeler istişare edildi.BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü makamında ziyareti karşılıklı hediye takdimiyle başladı. Ziyarette Memur-Sen Isparta İl Temsilcisi Erdal Demiralay, Isparta İl Başkanı Ahmet Ateş, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Isparta İl Başkan Yardımcısı Dr. İlkay Özdoğan, Selçuk Çalık, Ali Çelik, Semra Güngörmez, Eğirdir Belediyesi İşyeri Temsilcisi Nurettin Tekin, Bayındır-Memur-Sen Isparta İl Başkanı Mehmet Heybeli ve Sağlık-Sen Eğirdir İlçe Temsilcisi Kıbrıs Cirit’de hazır bulundu.Eğirdir Belediyesi bünyesinde çalışan memurların hakları ve sendikal faaliyetler çerçevesinde istişareler yapılan görüşmeden duydukları memnuniyeti ifade eden Genel Başkan Levent Uslu, misafirperverliklerinden ötürü Başkan Gök’e teşekkürlerini iletti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ise Genel Başkan Levent Uslu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, memurlarımızın hakları çerçevesinde yapılan görüşmenin ve istişare mekanizmasının önemine dikkat çekti.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün hayata geçirdiği Elektrikli Tekne’de kısa bir inceleme yapan Genel Başkan ve heyet Eğirdir’den mutlu ayrıldı.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)