ITSO VE SUDUM DOĞAL GÜLSUYU İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPACAK

Isparta gülsuyuna ‘doğal ürün’ tescili

ISPATA GÜLSUYU DOĞALDIR, GERÇEKTİR

ÖZEL SEKTÖR İLE BİLİMİN GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRİYORUZ

SUDUM, TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ BİR MARKASI OLDU

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gülsuyunun farkındalığının ve öneminin artırılması amacıyla başlattığı çalışmaları bilimsel bir proje ile taçlandırıyor. SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezi, ITSO üyelerinin ürettiği gülsuyularına içerik analizi yaptıktan sonra doğal ürün mührü vuracak.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gülsuyumuza değer katmaya devam ediyor. ITSO Meclisinin aldığı karar doğrultusunda sentetik gülsuyuna karşı gerçek ve doğal gülsuyu farkındalığının artırılmasına yönelik projeler geliştirip, uygulayan ITSO şimdi de bilimsel bir çalışmaya imzasını koyuyor. Süleyman Demirel Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi’nde yurt içinden ve yurt dışından analiz için talep gören Doğal Ürünler Araştırma Merkezi, ITSO ile işbirliğinde Isparta’da üretilen gülsuyuna ‘doğal ürün’ tescili yapıp, mühür vuracak. ITSO ile SUDUM arasında imzalanacak işbirliği protokolü kapsamında oda üyesi gülsuyu üreticileri analiz ve doğal ürün bandrolünden indirimle olarak faydalanabilecek.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Doğal Ürünler Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer’i ziyaret ederek gülsuyu ile ilgili yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Tutar, merkezi ziyaretinde şu açıklamalarda bulundu:“Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak güle dayalı ürünlerin ekonomisinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. ITSO Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda Türkiye’de doğal gülsuyu, gerçek gülsuyu farkındalığı oluşturmak istedik. Şehrimizin giriş ve çıkışlarına totemler astık, gerçek gülsuyu sadece Isparta’da üretilir mesajları veriyoruz. Çünkü gerçek gülsuyu, doğal gülsuyu teknik olarak sadece Isparta’da üretilebilir. Eğer bir market vitrininde gülsuyu gördüyseniz, üretim yeri Isparta dışında bir yer yazıyorsa doğal değildir, sentetiktir. Sentetik gülsuyu, çeşme suyundan farksızdır. Suya esans damlatılarak elde edilir. Faydalı olanı, sağlıklı olanı gerçek ve doğal gülsuyudur. Isparta gülsuyu doğal gülsuyudur.SDÜ Doğal Ürünler Araştırma Merkezimiz, Türkiye’nin önemli akredite laboratuvarlarından birisidir. Doğal ürün tescilinde bu laboratuvarımız mutlaka değerlendirilmeli ve başvurulmalıdır. Oda olarak doğal gülsuyu farkındalığı çalışmalarımız kapsamında nasıl bir işbirliği yapabiliriz onu konuşmak için buradayız. Doğal Ürünler Araştırma Merkezimiz ile işbirliği yapıp, üyelerimizin ürettiği doğal gülsuyu ürünlerine buranın mührünü vurmak, doğal ürün logosu vurmak, zararsız içeriği olduğuna ilişkin bilimsel bir tescil almak için bir çalışma yapmak istiyoruz. Hocalarımızla bunu konuşacağız. İnşallah Isparta’mız için, gülcülüğümüzün geleceği için tarihi bir karara imza atıp, önemli çalışmalar yapacağız. Özel sektör ile bilimin gücünü birleştireceğiz. Bilimsel çalışmalar ile gülsuyumuza değer katacağız.”Doğal Ürünler Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Sezer de ITSO Başkanı Mustafa Tutar’ın ziyaretinde duyduğu mutluluğu ifade ederek şöyle konuştu:“Doğal Ürünler Araştırma Merkezi bölge sanayicimizin ürettiği ürünlere katma değer katmak, geliştirdikleri ürünlere dünya standartlarında pazarlamasına destek olmak için hizmet veriyor. Çok hızlı bir şekilde bölgemizin hatta Türkiye’mizin analiz merkezi haline geldi. Özellikle Pandemi sürecinde toplamda 14 bin ürüne analiz yapıldı. Hızlı sonuç vermesi nedeniyle ve akreditasyona sahip analizleri ile Türkiye’nin önemli bir markası haline geldik. Artık Türkiye’de SUDUM dendiğinde Isparta geliyor. Doğal olarak üretilen Isparta’ya özgü gülsuyumuzun tüketiciler bakımından güvenilir bir şekilde temini için odamız ile işbirliğinde belgelendirmek istiyoruz.”